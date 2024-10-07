巴基斯坦中資車隊遇襲2死1傷　中國外交部：促徹查案件嚴懲疑犯

中資企業車隊10月6日晚上11時左右在巴基斯坦卡拉奇真納國際機場（Karachi Jinnah International Airport）附近遭遇恐怖襲擊，中方人員2死1傷。中國外交部7日譴責襲擊，要求巴基斯坦徹查案件，嚴懲疑犯。



中國外交部指，中方對中國公民遇襲感到十分震驚，對這一恐怖主義行徑予以強烈譴責，對遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問。中國外交部和駐巴基斯坦使領館已第一時間啟動應急機制，迅速開展處置應對。

2024年10月6日，巴基斯坦卡拉奇真納國際機場，中資企業車隊當晚遭遇恐怖襲擊，圖為一輛遭襲汽車殘骸。（Reuters）

中方要求巴方全力做好救治和善後工作，立即徹查，緝拿兇手並依法嚴懲。同時切實堵塞安防漏洞，採取更有針對性措施，全力保障中巴經濟走廊和在巴中國人員、項目和機構安全。中國駐巴基斯坦大使館再次緊急提醒在巴中國公民、企業、項目密切關注當地安全形勢，強化安保措施，做好安全防範。

中方強調恐怖主義是全人類公敵，恐怖勢力破壞中巴互信合作及中巴經濟走廊建設的企圖不會得逞。中方將繼續支持巴方推進反恐行動，願同巴方攜手努力，堅決挫敗一切破壞中巴關係的圖謀。