諾貝爾化學獎揭曉　英美3人憑蛋白質研究享殊榮　2人來自AI科技界

2024年度的諾貝爾獎（Nobel Prize）10月7日至14日陸續揭曉結果，諾貝爾化學獎在香港時間10月9日下午5時45分公布得主，由來自美國、英國的3人David Baker、Demis Hassabis和John M. Jumper獲得，以表彰他們分別在研究蛋白質設計和蛋白質結構預測的貢獻。



利用AI研究蛋白質

美媒指，他們成功利用人工智能（AI）預測幾乎所有已知蛋白質的結構。

根據諾貝爾獎網站，這次化學獎的半個獎項會頒給David Baker，表彰他研究蛋白質設計的貢獻，另外半個獎項由Demis Hassabis和John M. Jumper共享，表揚兩人在蛋白質結構預測的貢獻。

2人來自AI科技界

62歲的David Baker是美國生物化學家，48歲的Demis Hassabis和39歲的John M. Jumper則是來自英國科技界，Demis Hassabis是人工智能公司Google DeepMind的行政總裁兼共同創辦人，John M. Jumper是同一公司的研究員。

David Baker現年62歲，根據諾貝爾獎網站指，他在2003年成功設計一種不同於其他蛋白質的新蛋白質。他的研究小組之後能創造出一種又一種的蛋白質，包括可用於藥物、疫苗、納米材料和微型感測器的蛋白質。

諾貝爾獎指，David Baker成功地建構全新的蛋白質，形容幾乎是不可能的壯舉，網站又指Demis Hassabis和John Jumper開發一種人工智慧（AI）模型來解決長達50年的問題：預測蛋白質的複雜結構，稱這些發現具有巨大潛力。

2020年，Demis Hassabis和John Jumper提出名為AlphaFold2的AI模型，在模型幫助下，他們已能夠預測研究人員已識別的幾乎所有2億種蛋白質結構。

Demis Hassabis生於英國倫敦，他的父親是希臘裔塞浦路斯人，母親是新加坡華裔。

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前一年度的2023年諾貝爾化學獎由科學家巴温迪（Moungi G. Bawendi）、布魯斯（Louise E. Brus）和埃基莫夫（Alexei I. Ekimov），以表揚他們成功製造出量子點（Quantum Dot），為量子應用奠下重要基礎。

各諾貝爾獎項得獎者公布時間表（香港時間）如下：

生理學或醫學獎：10月7日17:30

物理學獎：10月8日17:45

化學獎：10月9日17:45

文學獎：10月10日19:00

和平獎：10月11日17:00

經濟學獎：10月14日17:45