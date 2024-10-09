諾貝爾獎2024｜化學獎得主出爐　3科學家憑蛋白質研究獲殊榮

2024年度的諾貝爾獎（Nobel Prize）10月7日至14日陸續揭曉結果，諾貝爾化學獎在香港時間10月9日下午5時45分公布得主，由3名科學家David Baker以及Demis Hassabis和John M. Jumper獲得，以表彰他們分別在研究蛋白質設計和蛋白質結構預測的貢獻。



根據美媒指，他們成功利用人工智能（AI）預測幾乎所有已知蛋白質的結構。

David Baker是來自美國的生物化學科學家，現年62歲。根據諾貝爾獎網站指，他在2003年成功設計一種不同於其他蛋白質的新蛋白質。

諾貝爾獎指，David Baker成功地建構全新的蛋白質，形容幾乎是不可能的壯舉，網站又指Demis Hassabis和John Jumper開發一種人工智慧（AI）模型來解決長達50年的問題：預測蛋白質的複雜結構，稱這些發現具有巨大潛力。

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前一年度的2023年諾貝爾化學獎由科學家巴温迪（Moungi G. Bawendi）、布魯斯（Louise E. Brus）和埃基莫夫（Alexei I. Ekimov），以表揚他們成功製造出量子點（Quantum Dot），為量子應用奠下重要基礎。

各諾貝爾獎項得獎者公布時間表（香港時間）如下：

生理學或醫學獎：10月7日17:30

物理學獎：10月8日17:45

化學獎：10月9日17:45

文學獎：10月10日19:00

和平獎：10月11日17:00

經濟學獎：10月14日17:45