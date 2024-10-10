諾貝爾文學獎得主揭曉　韓國女作家韓江折桂

韓國女作家韓江（한강，Han Kang）10月10日成為2024年度的諾貝爾獎（Nobel Prize）文學獎得主，她是韓國首位諾貝爾文學獎得主，也是亞洲首位女性奪得該獎。諾貝爾獎指，她的作品充滿詩意，直面歷史創傷，揭露人類生命的脆弱。



韓江1970年11月27日出生於韓國光州，現年53歲，父親是小說家韓勝源。

她畢業於延世大學國文系，自1993年起開始作家事業，1999年獲得韓國小說文學獎，她是韓國文壇新生代暢銷女作家，小說《素食者》（The Vegetarian）獲得2016年的國際布克獎（International Booker Prize），是亞洲獲得國際曼布克文學獎的第一人。

據韓聯社指，《素食者》講述一名幼時患有肉食創傷的女性為了拒絕暴力而下決心戒掉肉類，最終逐漸走向死亡的故事。她的作品獲讚是「精練、精美而極富有衝擊力，小說將美麗與恐怖微妙地融為一體」。

她被形容是「印象派」作家，擅長用冷靜文字描繪出熱切的情感，她的其他作品包括《少年來了》、《永不告別》、《失語者》、《白》等。多部作品有中文翻譯版。

她的長篇小說《永不告別》2023年11月獲得法國文學界獎項梅迪西斯獎的外國小說獎，是韓國作家史上首次獲此殊榮。

這部作品以韓國濟州四三事件的歷史悲劇為題材，據韓聯社介紹，它講述主人公、小說家慶荷因朋友仁善遇到手指被切斷的意外而替她前往濟州老家照顧寵物鳥，並通過仁善的母親貞心的記憶，回顧一段痛苦歷史的故事。

韓江另一作品《少年來了》則是以韓國光州民主化運動為背景。

韓江出生於小說世家，她的父親、哥哥和弟弟都是小說家，她的丈夫洪榮熙是韓國慶熙網絡大學的教授兼文學評論家。

她成為韓國首位諾貝爾文學獎得主，也是當地第2位諾貝爾獎得主，首位為2000年獲得和平獎的韓國前總統金大中。

她將獲得1100萬瑞典克朗（約825萬港元）獎金並獲頒獎牌和證書。今年的諾貝爾文學獎頒獎典禮將於12月10日在瑞典斯德哥爾摩舉行。

↓ 記者會直播 ↓

前一年度的2023年諾貝爾文學獎由挪威著名小說及劇作家福瑟（Jon Fosse）獲得。福瑟的涉獵範圍廣泛，他撰寫過小說、短篇故事、詩歌、兒童文學、散文和劇作。他的作品被翻譯成四十多種語言。