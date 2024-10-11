颶風米爾頓正遠離佛州　至少10死340萬戶停電　27場龍捲風毁民房

颶風米爾頓（Milton）掠過美國佛羅里達州，10月9日晚上登陸佛州坦帕（Tampa）以南的午休礁（Siesta Key）登陸，強度減弱為3級。國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）稱，至少接獲10人死亡的報告，但強調具體數字尚待確認。米爾頓威力持續減弱，一夜過後已成為1級，並正向大西洋推進。



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至10日下午，佛州至少340萬戶停電，部份沿海縣的停電比例超過80%。沿海地區廣泛房屋受損，有船被推到民房邊。 美國職業棒球大聯盟（MLB）的坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays）主場Tropicana Field場館，更近半個屋頂被吹飛。追蹤航班網站FlightAware顯示，截至10日中午，全國超過2,250班航機取消，多於前一天的1,970班。

總統拜登（Joe Biden）於10日表示，及早疏散等措施發揮了作用，有效減少人命傷亡，但目前評估全面損失還為時過早，又稱州內情況仍然非常危險，包括倒塌的電線桿、受損的道路及各種碎片，呼籲民眾應等待地方官員指示，確保安全才外出。

據指出，米爾頓登陸後，至少在全州引發了27場龍捲風。其中在聖露西縣（St. Lucie County），已知有5人死於龍捲風，據指當地9日至少遭9股龍捲風吹襲。

米爾頓並帶來高達2.5米至3米的風暴潮，包括坦帕在內，部份地方水浸嚴重。由於大雨造成水位上漲，估計有1,100萬人仍受洪水威脅，官員警告民眾危險還遠未結束。