長2.6米「史上最大昆蟲」節胸蜈蚣屬　科學家還原詭異樣貌曝光

地球在46億年前誕生，期間有許多生物都已絕種。如今科學家們成功透過兩塊保存完整的化石，還原「史上最大節肢（Arthropod）動物」節胸蜈蚣屬（Arthropleura）的廬山真面目。這隻體積龐大的昆蟲大約在3億年前生活，擁有馬陸（又名千足蟲）的身軀、蜈蚣的頭，在科學家製作的示意圖中外型十分突出。



《生活科學》（Live Science）10月10日報道，節胸蜈蚣屬其實是現今蜈蚣、馬陸的古代親屬，在大約3億4600萬至2億9000萬年前存在。牠們是已知陸地上最大型的無脊椎動物，軀體可長達2.6米、體重可達45公斤。

研究第一作者、法國里昂第一大學（Claude Bernard Lyon 1 University）古生物學家（paleontologist）Mickaël Lheritier表示，「這種節肢動物自18世紀以來就為人所知，已有超過100多年的歷史，但我們之前都未有發現完整的頭部。如今終於有完整的頭部，你可以看到下顎骨、眼睛，這些特徵能夠協助我們理解這種生物的進化史。」

《生活科學》（Live Science）網站報道，科學家們從兩塊保存完好的化石，還原出「史上最大節肢動物」節胸蜈蚣屬（Arthropleura）的真面目，圖為科學家製作的示意圖。（Mickaël Lhéritier, Jean Vannier and Alexandra Giupponi (LGL-TPE, Université Claude Bernard Lyon 1）

據報道，科學家一直無法理解節胸蜈蚣屬與馬陸、蜈蚣等現代節肢動物之間的關係。儘管這兩種現代生物擁有類似的外表，但牠們實際上比節胸蜈蚣早4.4億年出現在地球。