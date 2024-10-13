美國芝加哥貨運火車遭洗劫　10多人日光日白公然「搬貨」

美國再次發生鐵路貨物劫案，當地傳媒報道，芝加哥西部一列貨運列車在10月11日下午遭多名民眾公然爆竊，當場破壞多個裝有商品的貨櫃。警方接報後近一小時才到現場，拘捕至少6人，起回部分貨物。當局指此類案件並非首例，該市8月已有另一宗火車爆竊案件。



美國廣播公司（ABC）報道，事發於芝加哥市西部的南奧斯汀（South Austin），有目擊者稱至少10多人參與爆竊近1小時後，警察才到達現場。

報道引述一名拍片的目擊者表示：「當我看到那些人在上面時，我就覺得不對勁。」並看到有人正在打開貨物列車。

聯合太平洋鐵路公司（UNP）在11日晚上發表聲明，指事發時列車正停下來等待與另一家鐵路公司交接時，就遭竊賊打開貨櫃「光顧」。

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芝加哥警方（CPD）指在當天下午4點前接報到場，拍片的目擊者形容，警察從四面八方迅速趕來。多名警員一度拔槍，指向至少一輛疑似駛離現場的車輛。

而根據電視台直升機拍到的現場片段顯示，搶掠者將物件從火車搬到路邊，而路邊亦有接應的汽車。即使有多輛警車趕到現場，但搶掠沒有停止。

接手調查的UNP稱，至少已有6人被捕，部分被盜商品已經追回。公司發言人指，鐵路盜竊危害公眾、員工及執法人員的安全。

而這宗案件不是首例，據警方稱，8月在該市西區的勞勒（Lawler）和金齊（Kinzie）附近，有竊賊闖入另一列貨運列車，並掠走了多個裝滿電視機的箱子。