40國譴責針對聯合國維和部隊襲擊　至少5傷　中國人員無恙

以色列與黎巴嫩真主黨持續敵對，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，聯黎部隊）10月10日與11日受到戰火波及，至少5人受傷，並批評以軍攻擊。40個向聯黎部隊派遣維和人員的國家發表聯合聲明，強烈譴責針對維和人員的攻擊。中國亦派員進駐，目前暫無傷亡，狀態良好。



聯合聲明指「有關行為必須立即停止，並充份調查」，又呼籲衝突各方尊重聯黎部隊的存在。

聯署國家包括法國、西班牙、中國、英國、馬來西亞、印尼、意大利、印度、荷蘭等。

2024年10月12日，黎巴嫩，圖為中國派出維和部隊人員建築工兵分隊政工組組長何雷。（央視新聞）

中國派出的維和部隊由一支多功能工兵分隊、一支建築工兵分隊及一支醫療分隊組成，建築工兵分隊政工組組長何雷表示，目前所有人員全部在崗，狀態良好。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）12日向以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）表達對以軍向黎巴嫩聯合國維和部隊開火的關注，他還呼籲以色列保護聯黎部隊等的安全。加蘭特回應將繼續採取措施，避免傷害聯合國維和人員。