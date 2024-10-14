真主黨無人機襲以軍北部訓練營 至少67人傷
撰文：蕭通
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黎巴嫩真主黨10月13日發表聲明稱，當天向以色列北部賓亞米納（Binyamina）的以軍營地發動無人機襲擊。以色列軍方和緊急醫療機構紅大衛盾會（Magen David Adom）稱，一架真主黨無人機造成67人受傷，其中9人重傷，傷者被分送到附近多間醫院。
以色列媒體報道，無人機是在真主黨火箭彈的掩護下從黎巴嫩發射，真主黨共向以色列發射了3架無人機，當中兩架被擊落。遇襲的賓亞米納位於特拉維夫和海法之間，賓亞米納並未響起防空警報，以軍正對此展開調查。
真主黨附屬的al-Manar電視台報道，真主黨是對賓亞米納的戈蘭尼旅（Golani Brigade）訓練營地發動攻擊。此次行動是為了報復以色列，特別是對黎巴嫩首都貝魯特的襲擊。
於當天稍早時間，以軍發聲明說，截至當日下午3時，約有115枚真主黨的「發射物」從黎巴嫩進入以色列。
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