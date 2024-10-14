解放軍圍台軍演直指台灣　日本首相：正密切關注

日本媒體10月14日報道，解放軍今天宣布對台灣展開「聯合利劍－2024B」軍演，日本首相石破茂說，正在關注狀況；日本防衛大臣中谷元也說明，目前未確認到有導彈落入日本專屬經濟區（EEZ）或出現相關受害等狀況。



新華網14日報道，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，圍繞台灣展開「聯合利劍－2024B」軍演。

解放軍東部戰區公開「聯合利劍－2024B」軍演現場影片《執戈達旦·破曉出擊》，直指台灣。（新華網/ 影片截圖）

據報道，石破茂今天在自民黨總部表示：「台灣周邊的和平與穩定，不僅對我國，對地區而言也是極為重要的問題，正在關注這個狀況。」

防衛大臣中谷元今天也在自民黨總部說明：「將密切關注，不排除（解放軍）發射導彈的可能性，會持續蒐集情報與警戒監視，以確保萬無一失。」

解放軍東部戰區公開「聯合利劍－2024B」軍演現場影片《執戈達旦·破曉出擊》，直指台灣。（新華網/ 影片截圖）

日本外務大臣岩屋毅指出，會密切關注台灣海峽的相關動向，台灣海峽的和平與穩定對亞洲的和平與穩定極為重要。

中谷元與岩屋毅14日在自民黨總部與首相石破茂，交換外交、國防相關議題的意見。

2022年8月解放軍在台灣周邊進行大規模軍演時，日本外務省曾指出，有5枚導彈落入日本專屬經濟區，並透過外交管道向中國表達強烈抗議。中國外交部當時就此回應，表示不存在「日方專屬經濟區」的說法。