SpaceX即將送NASA探測器上太空　探索木星「木衛二」宜居之謎

美國太空總署（NASA）即將發射一探測器，前往探索木星的天然衛星「木衛二」（Europa，又譯歐羅巴），以確認這顆冰封衛星是否具備生命存在的條件。



彭博社報道，這項耗資了52億美元（約68億新元）的木衛二快船（Europa Clipper，又譯歐羅巴快船）探測任務已籌備超過十年。探測器將於星期一（10月14日）美東時間中午12時零6分（香港時間15日凌晨0時06分）搭乘SpaceX獵鷹重型火箭，從佛羅里達州升空，並於2030年抵達歐羅巴。

未來四年內，木衛二快船將進行約50次近距離飛掠，最近時距表面僅25.7公里。NASA木衛二快船任務副項目科學家納姆（Amanda Nahm）指出：「它比地球擁有更多的水……大多數生命都需要水。」

↓ NASA木衛二快船擬最早在香港時間10月15日凌晨0時06分升空 ↓

科學家推測，木衛二冰殼下存在一個巨大海洋，這一發現源於旅行者號（於1979年飛掠）、伽利略號（於1989年發射）等多項探測任務的長期觀測與磁場測量結果，估計冰層厚度介於16至24公里之間。

據了解，哈勃望遠鏡曾探測到鹹水羽流（saltwater plumes）從木衛二表面噴發，若探測器能穿過這些羽流，將有機會直接取樣冰下海洋的成分。

↓ NASA介紹這次探索木衛二行動的影片 ↓

探測器搭載了九套科學儀器，將詳細分析木衛二的環境和組成。不過，NASA一度因為木星的高輻射環境，擔心設備因耐受性不足而失能，所幸9月的額外測試確認系統已具備應對能力。

科學家還希望木衛二內部包含如碳、氫、氮等組成生命的基本分子。

納姆指出：「如果我們發現木衛二目前具備宜居條件，我認為這將是顛覆性改變。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

