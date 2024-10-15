印度驅逐6名加拿大外交官 並召回駐加特使以反擊受查
撰文：蕭通
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印度10月14日下令驅逐6名加拿大外交官，並從加拿大撤回自己的特使，以回應渥太華將特使列為調查對象。印度外交部發聲明稱，對加拿大現任政府確保外交人員的安全沒有信心，因此決定撤回高級專員和其他被針對的外交人員。
印度方面未詳述加國方面的調查情況，但加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau ）去年表示，有證據顯示加國一名錫克分裂主義領袖被殺案，與印度特工有關之後，兩國關係一直緊張。
印度外交部14日也再次反駁指控，指責沒有任何事實依據，是以調查為藉口，蓄意抹黑印度以獲取政治利益的策略。外交部指出，已要求6名加拿大外交官19日之前離開。同日召見了加拿大臨時代辦Stewart Wheeler提出抗議。
Stewart Wheeler同日重申杜魯多的說法，並發聲明重申，加拿大當局提供了可信及不容反駁的證據，證明印度政府特工與在加拿大境內一宗公民被殺案有關，印度是時候調查這些指控。
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