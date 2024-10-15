韓媒：朝鮮炸毀通往韓國道路　韓軍鳴槍示警

韓國軍方10月15日表示，朝鮮在當天中午左右炸毀部分連接朝韓的京義線及東海線道路，韓軍隨即在隔軍事分界線以南鳴槍警告。平壤方面日前宣布切斷與韓國的所有公路和鐵路聯繫後，當時已傳出朝鮮疑似正準備炸毀道路的消息。



朝鮮人民軍 (KPA) 9日宣布，要將朝鮮領土與韓國領土「完全分開」，並表示已向駐韓美軍發出電話信息，以「防止關於防禦工事項目的任何誤判和意外衝突」。

圖為2024年10月14日，由韓國坡州市方面拍攝、非軍事區以北的京義線道路。（Yonhap/via REUTERS）

韓國參謀長聯席會議（JCS，韓參聯）表示：「朝鮮人民軍10月9日發布聲明後，朝鮮軍方一直在京義線和東海線沿線的道路上開展疑似與爆炸有關的活動。」

朝中社2024年8月4日發布的這張照顯示，朝鮮領袖金正恩出席儀式，慶祝向朝鮮軍隊交付新型戰術彈道導彈。儀式在朝鮮一個未公開的地點舉行。（KCNA via REUTERS）

韓參聯曾在14日估計，朝鮮炸毀道路的行動可能最早於當天發生。當局強調如果朝鮮進行挑釁，韓軍將行駛自衛權還擊。

韓參聯亦表示，朝鮮可能會在聯繫朝韓的道路上進行爆破或有其他挑釁行為，例如發射太空火箭，以改變最近與韓國的局勢走向。

首爾方面稱正密切監視軍事分界線以北發生的活動，並為軍隊和韓國人民尋求安全措施。

朝中社2024年9月10日發布照片，朝鮮領導人金正恩在平壤發表演說。（Reuters）

兩條線路以公路和鐵路連接著朝鮮與韓國。京義線連接韓國西部的坡州市與朝鮮開城，東海線則在東部海岸線上。

朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正12日發表談話，譴責韓國使用無人機滲透平壤，警告若再次侵犯朝鮮領空，朝方將採取強而有力的報復行動。