南非要求台灣代表處6個月內遷離行政首都 北京：正確決定
撰文：劉耀洋
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南非外交部10月18日發聲明表示，給予台灣6個月時間將駐行政首都比勒陀利亞（Pretoria）的代表處遷到約翰內斯堡（Johannesburg），並改名為「貿易辦公室」。南非外交部強調，這將更好反映南非與台灣的非政治及非外交關係。
德國之聲（DW News）18日報道，南非外交部表示，9月時已將相關決定訊息傳達給中國，並強調首都是邦交國使館所在地，要求台灣將代表處移出是正常外交做法。
中國外交部發言人毛寧18日稱，一個中國原則是中國同世界各國建立和發展外交關係的政治基礎，也是公認的國際關係準則，是國際社會人心所向、大勢所趨。
她表示，中方讚賞南非作出將「駐南非台北聯絡代表處」遷出行政首都比勒陀利亞的正確決定，並強調「台獨」不得人心必將失敗。
台灣駐南非代表處10月7日就雙十節舉辦酒會當天，被南非政府要求遷出比勒陀利亞，並威脅「倘若不從就關閉代表處」。對此，台方表示研議反制措施，不排除要求南非駐台辦事處遷出台北。
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