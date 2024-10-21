特朗普勝算增　利好比特幣升近3個月高位

美國總統大選進入最後兩週倒數，投資者憧憬共和黨的總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）可以重返白宮執政，刺激比特幣（bitcoin）10月21日一度升至近3個月高位。



路透社報道，特朗普提出關稅及稅務政策，意味美國的高利率政策不變，並影響貿易夥件的貨幣，令他在最近的民調中獲勝的機會升溫。

特朗普上次執政時，白宮團隊對加密貨幣監管傾向比較寬鬆，他的勝算上漲後，比特幣在21日一度升至69,400美元，亦是自10月10日以來升18%。

報道引述澳洲券商激石（Pepperstone）研究主任Chris Weston指，未來一週沒有重要經濟活動，市場將關注企業盈利表演和美國大選風險，以及對沖基金成本增加等可能。而距離大選只有15天，投資者需要決定現在是否開始投入選舉相關交易的時機。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普2024年7月27日在田納西州出席比特幣大會，承諾當選後會推出多項惠及加密貨幣的政策。（REUTERS）

Weston認為，美元長遠對歐元、瑞士法郎及墨西哥披索的表現將會是最明確反映特朗普關稅風險方式。