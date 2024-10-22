美國防長奧斯汀突訪烏克蘭　宣布價值4億美元軍援細節

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）10月21日突訪基輔，宣布向烏克蘭提供價值4億美元軍援細節，包括提供額外彈藥、裝甲車、反坦克武器、衛星通訊設備等。對於朝鮮被指已派遣士兵支持俄羅斯對付烏克蘭，奧斯汀表示堅決反對。



圖為2024年10月21日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。（Reuters）

這是奧斯汀任內第四次到訪烏克蘭，他指烏克蘭戰事攸關西方安全，如果不繼續支持基輔，將導致「普京陰影」籠罩整個歐洲，指俄羅斯普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）對烏克蘭的入侵是個警告。

對於總統大選會否改變美國對烏克蘭的立場，奧斯汀淡化這種擔憂，稱在過去的2年半間，他看到兩黨對烏克蘭的支持，也預期會繼續維持，但重申這是一場非常艱苦的戰事。

圖為2024年10月21日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪基輔及會見記者。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，他已與奧斯汀會談，內容包括放寬烏軍使用美國武器的限制。

當奧斯汀抵步時，基輔剛遭到俄軍空襲，有住宅建築受損，至少一名平民受傷。