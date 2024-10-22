中國旅客濟州島酒吧遇「黑店」　拒找600萬酒錢　被禁錮毆打搶卡

韓國警方10月22日表示在著名旅遊景點濟州島搗破酒吧「劏客」事件，3人涉嫌非法禁錮中國遊客，並搶走對方的信用卡刷了數百萬韓元。



Nate新聞22日報道，濟州島西歸浦警局在4月13日以涉嫌特殊搶劫、違反暴力行為處罰法及金融法等罪名拘捕3人，其中包括1名20多歲的男子A某。

報道提到，A某與同謀在濟州島經營一間娛樂場所，一名剛到當地的30歲中國旅客B某在3月27日獨自到店舖光顧。B某當天喝醉，並分兩次以信用卡消費600萬韓元（約33,785港元）。

韓國濟州島城山日出峰。（visitkorea.or.kr）

根據警方調查，涉事店舖以廉價酒混合假酒後出售，B某當時拒絕支付昂貴帳單，結果遭A某等人搶走手機及禁錮對方長達5小時，期間受害者多次遭受毆打，他的信用卡則被搶走「找數」。B某在翌日清晨4時重獲自由後，隨即報警求助。

西歸浦警局接報後，立即派員「放蛇」調查，同時透過網上通訊軟件與已離國的事主保持溝通，最終拘捕A某等人。A某原先否認指控，但經盤問後認罪，目前連同另外2名疑犯被起訴，法院正審理有關官司。