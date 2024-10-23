美國司法部建議對部份貿易實施限制　防個人敏感數據流入中俄等國

美國司法部10月21日提出新規定，建議對部份商業交易實施新限制，以保障美國政府數據及美國民眾的個人數據，不會流入中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗、古巴及委內瑞拉，這些受到美國「關注的國家」。



路透社22日引述官員指，新規定將禁止那些與得悉數據會流入這些國家的數據中介機構進行交易，旨在禁美國政府人員資料、美國人的私隱數據流入這些國家。

新規定還對這些流入所提國家的個人私隱數據類型及數量做出詳細規定，包括超過一百名美國人的基因組數據、過萬名美國人的健康或財務數據、以及過千個裝置的精確地理位置數據，若觸犯以上任何一項，就涉嫌違規。

報告指，具有中國背景的影片平台亦有可能違規，如TikTok等，因它們若將美國用戶的敏感資料傳送至中國母公司，就可能觸犯這一規定。

圖為路透社攝於2024年3月20日的設計圖片，相中美國國旗被置於TikTok標誌前方。（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）在2月28日簽署這一行政命令，主張美國司法部長和其他聯邦機構應該防止美國人的敏感個人數據遭大規模轉移到白宮「關注的國家」，包括中國。