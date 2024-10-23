美國大選｜特朗普競選策略大轉彎？美媒：共和黨選民提前投票率增

美國總統大選將於11月5日舉行，部份州份已展開現場提前投票以及郵寄投票。美媒10月22日報道，共和黨選民提前投票比例相較於2020大選有增加趨勢，反映出共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對提前投票取態的改變。



《華盛頓郵報》日前報道，佛羅里達州大學選舉實驗室（University of Florida’s Election Lab）的最新統計，在需要選民登記黨籍的州份中，民主黨選民提前投票比例約47%，而共和黨選民則有33%。

雖然支持共和黨的提前投票比率仍然比民主黨低，但其提前投票比例相較2020年已有所增加，當時共和黨選民的提前投票率只有24%。

2024年10月22日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在北卡羅來納州舉行的競選集會上做出手勢，將手指指向前方。（Reuters）

報道稱，這反映共和黨投票策略的改變，共和黨陣營似乎認為，提前投票策略或更有效分配資源，藉此爭取尚未投票的民眾支持。

特朗普2020年多次抨擊提前投票充滿欺詐行為，但卻在本屆大選中一反常態呼籲選民提前投票。威斯康辛州共和黨主席席明（Brian Schimming）表示：「我們鼓勵人們提前投票，因為你永遠不知道明天天氣會怎樣。」

席明在社交媒體X上呼籲選民提前投票：

各州提前投票不盡相同？

美國大多數州允許人們在選舉日之前親自到投票站投票，個別的州甚至有郵寄投票選項，選民從郵件收到選票後，在截止日期前寄回即可。

然而每個州提前投票的運作方式都不同，美國《時代》周刊（Time）早前引述喬治華盛頓大學（George Washington University）立法事務負責人比爾加（Casey Burgat）表示，「提前」在某些州是提早幾個月，另一些是提早數週，各州甚至連投票流程也存在差異。

圖為2024年10月17日，北卡羅來納州馬里恩（Marion），當地居民正在等待進入提前投票現場。（Reuters）

提前投票對選民而言更方便他們參與選舉，為那些因工作、旅行、健康等問題而無法在選舉日投票的人提供多一種選項。

提前投票對總統候選人而言也有好處，競選團隊可以透過觀察早期投票趨勢，了解選民投票傾向，從而為正式選舉日製定出適當的競選策略； 而且提前投票或能提高選舉氣氛，進一步增加選民的投票意欲。