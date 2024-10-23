土耳其航空航天公司遭恐襲3死5傷　傳多名施襲者闖大樓或有人質

土耳其國營傳媒報道，土耳其航空航天工業公司（Turkish Aerospace Industries，簡稱TUSAS）位於安卡拉（Ankara）的總部10月23日傳出巨大爆炸聲，並有槍聲。土耳其官員指是發生恐佈襲擊，當地市長向傳媒指，至少3死5傷。



土耳其《自由每日新聞》（Hurriyet Daily News）指，據報有一群施襲者乘坐的士抵達建築入口，當時正值保安換更時間，至少一名施襲者引爆炸彈，另有其他施襲者闖入建築內。

土耳其2024年10月23日發生恐襲案，網絡流傳有施襲者進入建築內的畫面（影片截圖）

報道指，現場持續傳出槍聲，大樓內可能有人質。

Habertürk電視台指有持續中的「人質事件」（hostage situation），但未講述更多細節。

目前沒有組織承認責任。

土耳其內政部長Ali Yerlikaya指，在安卡拉赫拉曼卡贊區（Kahramankazan）的TUSAS設施遭受恐佈襲擊（terror attack）。赫拉曼卡贊區位於安卡拉以北40公里。網上流傳多個片段顯示，現場傳出槍聲。

土耳其傳媒指，安全部隊、救護車和消防員被派往現場，大批公司員工獲帶到安全區域。

國防領域重要公司

這家公司是土耳其航天太空工業的重要參與者，參與設計、開發和製造，它是國防領域內的重要公司，項目包括生產該國戰鬥機KAAN等，又會為國際項目生產零件。