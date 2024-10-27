日本國會選舉石破茂勢遇挫　票站調查：執政聯盟或議席不過半

日本10月27日舉行國會眾議院選舉，投票結束後，當地晚上8時開始點票。新首相石破茂領導的執政自民黨備受考驗，根據多家機構的票站調查結果指，自民黨失去單獨取得過半議席地位，甚至計入盟友公明黨的執政聯盟，也有可能合計議席不過半數。



日本眾議院的議席數目為465個，「過半數」即233席，根據日本放送協會（NHK）的票站調查，自民黨失去單獨取得過半議席地位，將取得153至219之間的議席數目，大幅少於本來的247席。若然計入盟友公明黨，執政聯盟預計合共可取得174至254之間的席次。

調查顯示在野立憲民主黨的議席將增加，估計議席數目會在128至191席之間。

共同社票站調查也指，自民黨單獨議席數不過半數已成定局。

執政聯盟或議席不過半

日本電視台（Nippon TV）的票站調查顯示，預計執政聯盟可取得198席，意味少於過半數的233席，在野立憲民主黨則會取得157席。

路透社指，結果可能會使自民黨或立憲民主黨與其他政黨簽訂權力分享協議，以組織政府。

日本10月27日舉行眾議院選舉，一名母親與女兒於東京一個票站內投票。（Reuters）

今次選情被視為近年最激烈，剛在10月初上台的首相石破茂能否帶領自民黨和執政聯盟保住過半數議席成為重點。

捲政治獻金醜聞議員落馬

自民黨多位重量級人馬能否保住議席、會否「落馬」也備受關注，根據日媒報道，首相石破茂、曾競選自民黨總裁一職的小泉進次郎均保住議席，前文部科學相下村博文則確定「落馬」，他是捲入自民黨政治獻金醜聞的議員之一，在這次選舉中未成為自民黨的公認候選人，以無黨派身份出選。

自民黨自2023年爆出「黑金」政治獻金風暴後，民望大受打擊，支持度不振。前首相岸田文雄2024年8月宣布不尋求連任自民黨總裁一職，意味也不再出任首相，最終由石破茂接任，他10月1日成為日本新首相，並在之後不久宣布解散國會，提前舉行眾議院選舉。

共同社於10月19至20日展開調查，結果顯示石破茂內閣支持率為41.4%，不支持率為40.4%。

據共同網指出，日本眾議院的議席數目為465個，「過半數」即233席，日本《憲法》第56條規定眾議院和參議院的議事由出席議員的過半數來決定，過半數也是執掌國會營運和政權所需的大致議席數。