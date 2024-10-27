日本眾議院選舉｜日媒：自民黨不過半成定局　石破茂：冀維持執政

日本10月27日舉行國會眾議院選舉，共同社在全國進行的票站調查結果顯示，新首相石破茂領導的執政自民黨，無法達到過半數233席已成定局。而連同盟友公明黨的合計議席，也料大幅少於上屆的288席，甚至可能未能保住過半數議席以維持執政。



截至本港時間晚上11時，日本眾議院共465個議席中，自民黨暫料取得126席，公明黨為14席，連同無黨派盟友共有141席。在野黨及相關無黨派則有159席，當中立憲民主黨已料至少獲104席，比上屆的98席增加。國民民主黨議席數也有所增長。

分析認為，自民黨選舉失利，主要因派系收回扣醜聞影響。石破茂晚上表示，有意維持執政，不排除向部分在野黨尋求合作，但以政策能否配合為優先考慮。他也承認，自民黨在施政及回扣風波上，未能得到選民諒解。

日本10月27日舉行眾議院選舉，一名母親與女兒於東京一個票站內投票。（Reuters）

立憲民主黨黨首野田佳彥：爭取出席首相

日本立憲民主黨黨首野田佳彥晚上於電視節目稱，基於眾院選舉結果，以及其他政黨展現出積極合作態度，為推進徹底政治改革，希望開展對話。他又稱，爭取被指定為首相是當然的，又指實現政權更迭才能實現政治改革。

國民民主黨：不擬與自公聯合執政

日本國民民主黨黨首玉木雄一郎同日表明，即便自民、公明兩黨議席數不過半，也不考慮與自公聯合執政。

今次是繼2021年10月以來，再次舉行眾院選舉。9個政黨共1,344人參選，其中女性候選人以314名創下新高。