日本眾議院選舉｜自民黨執政聯盟慘敗不過半　公明黨黨首也落選

日本10月27日舉行國會眾議院選舉，新首相石破茂領導的執政自民黨，無法達到過半數233席已成定局。連同盟友公明黨的合計議席，也遠少於上屆所得的288席，且未能保住過半數議席以維持執政。這也是自2009年眾院選舉之後，自民黨首次議席未過半，或觸發石破茂遭究責。分析認為，自民黨選舉失利，主要因派系收受回扣醜聞影響。



共同社引述評論家分柳，若自民、公明執政聯盟未取得過半數議席，石破茂要續任首相，最大選項是說服其他在野黨加入執政聯盟。而最壞情況是在野勢力另組執政聯盟，屆時首相又將換人。



日本放送協會（NHK）公布，截至本港時間28日凌晨2時48分，日本眾議院共465個議席中，自民黨暫料取得190席，遠少於上屆的256席；公明黨為24席，少於上屆的32席，黨首石井啟一落選。這是繼2009年太田昭宏之後，該黨黨首再次落選。

在野黨及無黨派則已贏超過一半有246席，當中立憲民主黨已料至少獲146席，比上屆的98席增加。國民民主黨議席數更大幅增長3倍以上，從上屆的7席急增至28席。

共同社截至27日晚上11時的數據顯示，眾院選舉的估測投票率為53.75%。

石破茂晚上表示，有意維持執政，不排除向部分在野黨尋求合作，但以政策能否配合為優先考慮。他也承認，自民黨在施政及回扣風波上，未能得到選民諒解。

日本10月27日舉行眾議院選舉，一名母親與女兒於東京一個票站內投票。（Reuters）

立憲民主黨黨首野田佳彥：爭取出席首相

日本立憲民主黨黨首野田佳彥晚上於電視節目稱，基於眾院選舉結果，以及其他政黨展現出積極合作態度，為推進徹底政治改革，希望開展對話。他又稱，爭取被指定為首相是當然的，又指實現政權更迭才能實現政治改革。

2024年10月27日，日本舉行國會眾議院選舉。圖為日本立憲民主黨黨首野田佳彥發表講話，背後標示該黨當選結果。（Reuters）

國民民主黨：不擬與自公聯合執政

日本國民民主黨黨首玉木雄一郎同日表明，即便自民、公明兩黨議席數不過半，也不考慮與自公聯合執政。

今次是繼2021年10月以來，再次舉行眾院選舉。9個政黨共1,344人參選，其中女性候選人以314名創下新高。