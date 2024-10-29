法媒：健身程式或意外披露美法俄等領袖機密行程

法國《世界報》（Le Monde）的一項調查報道披露，包括美國總統拜登、俄羅斯總統普京和法國總統馬克龍等國家領袖在內，其身邊保安人員使用的一款名為Strava的健身程式可能泄漏其機密行蹤，令外界可輕易在線上獲取其行程和位置信息。



Strava是一款供跑步和騎行健身人士記錄其活動、並在社群分享的手機應用程式。通過該程式，《世界報》找到了拜登在2023年三藩市習拜會期間下榻的酒店。據指，一名美國特勤局人員在拜登（Joe Biden）抵達的幾小時前使用Strava追蹤其慢跑路線，泄漏了拜登酒店位置。此外，《世界報》還確定馬克龍（Emmanuel Macron）曾在2021年在諾曼第海邊度假勝地Honfleur度過周末。

《世界報》的調查共發現26名美國特工、12名法國總統安全小組（GSPR）成員和6名俄羅斯聯邦安全局（FSO）成員使用該程式，並持有外界能夠追蹤的公開賬戶。報道基於安全原因沒有公開他們的名字。

圖為美國共和黨候選人、前總統特朗普7月13日在賓州集會遇刺，特勤局人員蜂擁而上包圍特朗普，護送他離開。(Reuters)

除拜登、普京和馬克龍外，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其妻子梅拉尼婭（Melania Trump）以及第一夫人吉爾（Jill Biden）的保安人員亦使用該程式。

美國特勤局表示，特勤人員執行公務時不得使用個人電子設備，但休班時則可自由使用社交媒體，但稱已經通知相關人員，將檢視情況，決定是否須提供額外培訓或指引，又強調被保護人員的安全不會因此受到影響。法國總統府亦強調風險可控，不會影響馬克龍的安全，但已經向相關保安人員發出提示，要求停用有關應用程式。