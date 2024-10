曾演出《新科學怪人》(Young Frankenstein)、《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind)和《杜絲先生》(Tootsie)等電影的荷里活女星泰妮嘉爾(Teri Garr)在洛杉磯離世,享年79歲。



圖為2008年5月2日,美國演員Teri Garr在加州出席一場關注多發性硬化症的活動。(Reuters)

曾憑《杜絲先生》獲提名奧斯卡最佳女配角的泰妮嘉爾, 自上世紀70年代起亮相電視及電影。她2002年確診多發性硬化症,並於2006年患上動脈瘤,長年一直與病魔搏爭。

她於2011年退休,近年健康屢傳警號。她2019年曾傳出中風入院,也曾因腦動脈瘤昏迷數星期。