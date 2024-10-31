朝鮮證實向東部海域發射洲際彈道導彈　朝中社：創下新記錄

韓國聯合參謀本部10月31日清晨表示，朝鮮向東部海域發射彈道導彈，軍方正在分析導彈型號、飛行距離等具體參數。有美國官員向路透社指，美國認為朝鮮發射的是洲際彈道導彈（ICBM）。朝中社同日報道，朝鮮當日發射了一枚洲際彈道飛彈，創下先前任何一次試驗的記錄。



朝鮮領導人金正恩在試射現場表示，朝鮮敵人的危險舉動突顯了該國加強其核武力量的必要性。他強調，朝鮮永遠不會改變加強核武庫的立場。

韓軍已提升戒備態勢級別，並與美國、日本相關部門密切共用朝鮮彈道導彈資訊的同時，維持萬全的警戒態勢。

韓聯社報道，這是朝鮮時隔43天再次發射彈道導彈。上月18日，朝鮮發射彈頭重量達4.5噸的新型戰術彈道導彈「火星炮-11-丙-4.5」 和巡航導彈。

圖為2024年10月23日，朝鮮領導人金正恩視察戰略導彈基地。（朝中社圖片）

韓國情報本部30日曾表示，朝鮮計劃在美國大選前後，發射洲際彈道導彈，且新型移動式導彈發射架已經完成部署。

美軍和韓軍30日亦舉行了聯合實彈演習，在朝鮮半島緊張局勢中保持防禦態勢。