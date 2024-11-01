烏克蘭呼籲西方取消對俄使用遠端導彈限制

烏克蘭呼籲西方國家解除對烏克蘭用遠端導彈應反擊俄羅斯的限制，美國預計進駐俄羅斯庫爾斯克州的朝鮮士兵將在未來幾天加入對烏克蘭的戰鬥。



法新社報導，烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）星期四（10月31日）在加拿大蒙特利爾舉行的和平會議上表示，朝鮮軍隊進駐俄羅斯標誌着「這場戰爭的真正升級」，西方應該允許基輔使用導彈襲擊俄羅斯領土。

瑟比加說：「我們需要做出強烈的回應。我們需要我們的盟友做出強有力的決定，解除所有限制，解除我們在俄羅斯領土上使用遠端導彈的所有限制。」

他說：「這是我們的自衛權，我們針對的是俄羅斯領土上的軍事目標。」

2024年9月18日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問埃及，在開羅與埃及外交部長Badr Abdelatty（不在圖中）舉行聯合記者會期間發言。（Reuters）

同日，美國國務卿布林肯在華盛頓與國防部長奧斯汀及兩位韓國同行舉行的聯合新聞發佈會說，俄羅斯為朝鮮士兵提供炮兵、無人機和基本步兵戰鬥訓練，表明俄羅斯「完全準備」把朝鮮士兵派到前線作戰。

他說，1萬名朝鮮軍人在俄羅斯境內，其中多達8000名士兵駐紮與烏克蘭接壤的庫爾斯克。烏克蘭軍隊8月越境攻入庫爾斯克後繼續駐守當地部分地區。

布林肯說：「我們還沒有看到這些士兵部署到俄烏戰鬥中，但我們預計未來幾天就會發生。」他說，如果朝鮮士兵進入戰場，將會成為烏克蘭的合法軍事目標。

朝鮮否認向俄羅斯派兵，但朝鮮官方媒體報導，朝鮮外交部副部長上周表示，如果確實進行此類部署，那是符合國際法的。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

