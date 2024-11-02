美國大選｜復仇者聯盟集結　黑寡婦Iron Man齊撐賀錦麗｜有片

2024年11月1日，在漫威（Marvel）電影飾演黑寡婦聞名的荷里活女星施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）召集鋼鐵奇俠（Iron Man）、美國隊長（Captain American）、變形俠醫（Hulk）等復仇者聯盟（Avengers）夥伴，表態支持現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），並呼籲粉絲踴躍投票。



曾飾演變形俠醫的麥克雷法路（Mark Ruffalo）在其社交媒體帳戶分享與其他「超級英雄」拍攝的影片，表態支持賀錦麗：

美國有線新聞網絡（CNN）10月31日報道，施嘉莉祖安遜號召同在漫威電影宇宙演出的荷里活明星，曾飾演鋼鐵奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、美國隊長的基斯伊雲斯（Chris Evans）、變形俠醫的麥克雷法路（Mark Ruffalo）、溫黛與幻視（Wanda Vision）的保羅比特尼（Paul Bettany）、戰爭機器（War Machine）的當卓度（Don Cheadle）、電影「黑豹」（Black Panther）侍衛隊長Danai Gurira等人舉行視像會議並拍成影片，呼籲粉絲在選舉日當天出來投票。

羅拔唐尼在其IG分享超級英雄們拍攝的影片，表態支持賀錦麗：

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羅拔唐尼在其社交媒體帳戶分享了影片，他首先提議，「我們需要想句口號」。經過一輪討論後，他們達到共識，使用：「我是賀錦麗，我支持民主（I'm Kamala Harris and I'm down with democracy）。」