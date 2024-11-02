美國大選｜華盛頓州國民警衛隊嚴陣 州長：應對選舉暴力
撰文：官祿倡
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美國大選最後倒數，各州早前啟動提前投票，華盛頓州有投票箱卻遭縱火，數百選票付之一炬。民主黨籍的華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）11月1日下令出動華盛頓州國民警衛隊，旨在應對選舉暴力事件以及進一步暴力和非法活動。
英斯利在信件中表示，根據對2024年大選可能發生暴力或其他非法活動的一般與具體資訊和擔憂，希望確保他們對因應措施做好充分準備。
路透社1日引述佛羅里達大學選舉實驗室數據指，目前已有超過200萬選民進行提前投票。華盛頓州是美國的「藍色州份」，美國選情預測網站FiveThirtyEight綜合近期民調10月31日顯示，民主黨候選人賀錦麗的支持率為55.7%，超過對手特朗普19.2個百分點。
華盛頓州溫哥華（Vancouver）10月28日有投票箱起火，數百張選票被毀，當局初步調查指這些選票未獲點算，該選區選民應重新投票。
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