美國大選｜華盛頓州國民警衛隊嚴陣　州長：應對選舉暴力

美國大選最後倒數，各州早前啟動提前投票，華盛頓州有投票箱卻遭縱火，數百選票付之一炬。民主黨籍的華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）11月1日下令出動華盛頓州國民警衛隊，旨在應對選舉暴力事件以及進一步暴力和非法活動。



2024年10月28日，華盛頓州溫哥華（Vancouver）收集投票的路邊票箱疑遭縱火。（電視畫面截圖）

英斯利在信件中表示，根據對2024年大選可能發生暴力或其他非法活動的一般與具體資訊和擔憂，希望確保他們對因應措施做好充分準備。

路透社1日引述佛羅里達大學選舉實驗室數據指，目前已有超過200萬選民進行提前投票。華盛頓州是美國的「藍色州份」，美國選情預測網站FiveThirtyEight綜合近期民調10月31日顯示，民主黨候選人賀錦麗的支持率為55.7%，超過對手特朗普19.2個百分點。

2024年3月7日，紐約州警察、紐約州國民警衛隊成員和紐約市警察局人員在美國紐約市地鐵站入口處的檢查站當值並檢查旅行行李。（Reuters）

華盛頓州溫哥華（Vancouver）10月28日有投票箱起火，數百張選票被毀，當局初步調查指這些選票未獲點算，該選區選民應重新投票。