美國大選｜ 七個搖擺州民調　特朗普與賀錦麗仍勢均力敵

美國總統大選最後倒數，《紐約時報》及西恩納學院（Siena College）於11月3日公布的最新民意調查顯示，在左右大選結果的七個搖擺州中，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）與現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯） 仍勢均力敵。



民調顯示，賀錦麗目前在內華達州、北卡羅來納州和威斯康辛州，以微弱優勢領先，特朗普則在亞利桑那州領先。民調顯示，他們在密西根州、喬治亞州和賓州的競選中勢均力敵。但所有七個州的結果都在抽樣誤差範圍內，這意味不論在任何一個州，兩位候選人都沒有明確的領先優勢。

但有跡象顯示，臨近大選才有決定的選民，正在為賀錦麗帶來突破。在表示最近才決定意願8%選民中，55%支持賀錦麗，比特朗普44%的優勢獲勝。而隨著選舉日的臨近，仍有11%選民表示仍無決定，比例低於一個月前的16%。

此項在七個搖擺州進行的調查中，約40%受訪者表示已經投票。整體上賀錦麗以8個百分點的優勢領先。但特朗普表示，他在大選日才投票的選民中具有優勢。

特朗普在賓州的支持率上升，自賀錦麗參選以來，她在《紐約時報》及西恩納學院過去民調均領先4個百分點，但目前雙方已打成平手，顯示該州競爭更趨激烈，或是左右結果的決勝州。