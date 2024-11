美國音樂巨擘Quincy Jones逝世　享年91歲

綜合外媒報道,曾為米高積遜(Michael Jackson)製作傳奇專輯《Thriller》的音樂製作人昆西·瓊斯(Quincy Jones),11月3日在洛杉磯家中去世,享年91歲。瓊斯的家人發聲明表示:「雖然這對我們的家庭來說是一個難以置信的損失,但我們仍慶祝他偉大的一生,並且知道再也不會有像他一樣的人了。」



瓊斯1933 年 3 月 14 日出生在芝加哥,曾是當地黑幫成員,後來成為第一批迅速升起、到達荷里活頂峰的黑人高管。瓊斯曾為仙納杜拉、爵士樂女歌手艾拉·費茲潔拉 (Ella Fitzgerald)編曲,並為1967年電影《惡夜追緝令》(In the Heat of the Night)和1977年電視劇《根》(Roots)創作原聲帶。

瓊斯是美國一位多才多藝的音樂巨擘,除了《Thriller》專輯,他亦創作出經典歌曲《帶我飛向月球》(Fly Me To The Moon),還為 50 多部電影和電視節目創作了配樂,其中包括 1969 年的英國電影《奇謀妙計奪金磚》(The Italian Job)。,他亦曾與法蘭·仙納杜拉(Frank Sinatra)、雷·查爾斯(Ray Charles)等數百位歌手合作。

《Thriller》是米高積遜發行的第6張錄音室專輯,在1982年11月30日由Epic Records 發行。(michaeljackson.com)

1985年,瓊斯召集了46位當時美國最受歡迎的歌手,包括米高積遜、搖滾巨星Bruce Springsteen、樂壇歌后Tina Turner和 Cyndi Lauper ,錄製了《We Are the World》。

在其超過 75 年的職業生涯中,瓊斯獲得了 28 項葛萊美獎,並被《時代》雜誌評為 20 世紀最有影響力的爵士音樂家之一。他一生結過三次婚,育有七個孩子,包括音樂製作人Quincy Jones III和因美國版《我們的辦公室》(The Office)而聞名的女演員Rashida Jones。

2006年5月24日北京舉行新聞發布會後,昆西·瓊斯(右)與北京奧組委副主席姜曉宇握手。瓊斯計畫在2008年舉辦一場精彩的音樂會,並為2008年北京奧運創作主題曲。 (Getty Images)

瓊斯的家人表示,這位音樂製作人是獨一無二的,「通過他的音樂和無限的愛,瓊斯的心將永遠跳動」。

劇作家奧哈里斯(Jeremy O’Harris) 在社交媒體X上表示,瓊斯「對美國文化的貢獻是無限的」,並指出他是第一位獲得奧斯卡最佳配樂獎提名的黑人。