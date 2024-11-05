美國大選｜知名「薩巴托水晶球」預測出爐　賀錦麗特朗普誰當選？

美國大選投票11月5日正式開始，知名選舉分析機構「薩巴托的水晶球」（Sabato's Crystal Ball）4日公布最終預測，顯示民主黨賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）將以276張選舉人票對262票擊敗共和黨的特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



美國大選投票正式開始，知名選舉分析機構「薩巴托的水晶球」（Sabato's Crystal Ball）公布最終預測。（centerforpolitics.org）

由政治專家團隊計算得出 非玄學占卜 點圖放大看看「薩巴托的水晶球」的最終預測：

「薩巴托的水晶球」為維珍尼亞大學政治研究中心項目，總編輯薩巴托（Larry Sabato）及康迪克（Kyle Kondik）、科爾曼（J. Miles Coleman）等專家4日發布大選前最終預測，認為賀錦麗會在7大搖擺州中攻下4州，特朗普則拿下3州，在選舉人團投票中以276對262票勝出。

評估所有統計及意見後，他們認為賀錦麗在密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州保有「藍牆」優勢，選情傾向民主黨，但傾向不代表安全，若選舉提早一過舉行，這3個州份至少有一州很可能傾向特朗普。

亞利桑那州、佐治亞州及北卡羅來納州傾向特朗普，其中佐治亞州最不穩定。一週前的評估還指向特朗普穩贏，但若民主黨選民5日踴躍投票，賀錦麗仍有可能勝出。

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內華達州則由民主黨以微弱優勢領先，雖然內華達州並非2名總統候選人的必爭之地，但若出現驚人反轉，例如19張選舉人票的賓夕法尼亞州倒向特朗普，16張選舉人票的佐治亞州倒向賀錦麗，內華達州的6張選舉人票將成為關鍵。

至於國會，他們預測共和黨將在參議院拿下52席，民主黨48席，逆轉目前民主黨51席對共和黨49席的多數局面。

而眾議院更加緊繃，預測指出有218席將傾向民主黨，217席則傾向共和黨。

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