美國總統大選｜賀錦麗若失落賓夕法尼亞州　還有其他勝選路徑？

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國總統大選投票快將結束。大多數政治專家都認為，若副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）要脫穎而出，就必須取下賓夕法尼亞州（Pennsylvania），但有分析指，即使賀錦麗失落賓州，她依然有其他勝選的途徑。



過往一直有講法，「得賓州，得天下」，擁有19張選舉人票的賓州一直是美國總統大選的「兵家必爭之地」，今屆大選也不例外。

選前最後民調顯示，兩位候選人在賓州勢均力敵。FiveThirtyEight在11月4日的民調顯示，賀錦麗與特朗普的支持度不相上下，同為50%。

大多數專家都表示，不論誰拿下賓州，都極有可能入住白宮，而賀錦麗最簡單直接的勝選之路就是贏得賓州，以及另外兩個傳統民主黨票倉「藍牆」（Blue Wall）州份，密歇根州（Michigan）和威斯康星州（Wisconsin）。

圖為賀錦麗「最順利」潛在勝選途徑，即在保住深藍、淺藍州份後，取下「鐵鏽帶」3個搖擺州，便無需再等待其餘4個搖擺州的結果，也能確保取得270張選舉人票（270toWin網站截圖）

由於現時選情緊湊，賀錦麗極有可能失去賓州。儘管如此，賀錦麗依然可以透過贏得其他6個搖擺州份達到270張選舉人票的門檻。

她的潛在路徑包括以下6個搖擺州：亞利桑那州（Arizona，11張選舉人票）、佐治亞州（Georgia，16張）、密歇根州（Michigan，15張） 、北卡羅來納州（North Carolina，16張）、內華達州（Nevada，6張）和威斯康星州（Wiscosin，10張）。

現時賀錦麗在選情相對懸殊的州份預計能穩取226張選舉人票，換言之，她需要在搖擺州份獲得至少44張選舉人票才能勝選。

2024年11月4日，美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）匹茲堡（Pittsburgh）出席競選集會活動。（Reuters）

賀錦麗暫時在密歇根州與威斯康星州的民調輕微領先，而即使失落賓州的19張選舉人票，她依然能夠靠贏下剩餘的搖擺州獲得上述的44張選舉人票。

假設賀錦麗在密歇根州（15）與威斯康星州（10）脫穎而出，手握25張選舉人票的她只需要再贏下亞利桑那州（11）和佐治亞州（16）；亞利桑那州（11）和北卡羅來納州（16）；佐治亞州（16）和北卡羅來納州（16）；或亞利桑那州（11）、內華達州（6）以及佐治亞州（16）或北卡羅來納州（16）就能獲得所需的44張選舉人票。