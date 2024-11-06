美國總統大選｜賓州有縣投票機故障　佐治亞稱俄羅斯「詐彈」恐嚇

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election / 共和黨 / 民主黨／選舉】美國大選11月5日正式登場，部份票站出現零星事故，包括搖擺州賓夕法尼亞有地方投票機故障，票站需延長投票。同為搖擺州的佐治亞州有數宗 「詐彈」恐嚇，州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）稱源自俄羅斯。



坎布里亞縣（Cambria County ，暫定）因投票機「軟件故障」，選民無法無法掃描選票。法院下令票站延長開放兩小時、至晚上10時結束，州務卿正與縣官員合作解決問題。

另外，賓夕法尼亞州貝德福德縣（Bedford County，暫譯）多個選區計票機出現問題，但不影響選民投票。

同為搖擺州的佐治亞州，有小鎮票站一度關閉，原因是一名選務人員，向同事發出炸彈恐嚇。

該州州務卿拉芬斯伯格稱，另有兩個票站遭「詐彈」恐嚇一度疏散， 相信源頭來自俄羅斯。縣當局正在尋求法院命令，延長兩個票站的時間。

拉芬斯伯格稱：「看來他們（俄羅斯）是在搞惡作劇，他們不希望我們有一個順利、公平和準確的選舉。」

紐約州也有名剛出獄男子，因沒有重新登記，於票站被指無資格投票。他 恐嚇槍擊或縱火報復，已經被捕。