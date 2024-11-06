美國總統大選2024｜英媒：顧問建議特朗普提早宣布獲勝

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國大選11月5日登場，部份票站已關閉，多個州正在點票。英國《衛報》引述消息人士指，有選舉顧問建議特朗普應在關鍵戰場，譬如在賓夕法尼亞州得勝後，提前宣布勝選下屆總統。



共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在投票日到佛羅里達州西棕櫚灘投票，他聲言自己有較大優勢，預告若勝選將前往會議中心。他還指，自己的支持者並不是暴力的人，不必告訴他們不要有暴力行為。

特朗普在2020年大選中曾提前宣布獲勝，但與結果相反，實際上是拜登當選當屆總統。特朗普後來拒絕承投票結果，其支持者後來更於國會進行選舉確認程序時衝擊國會山莊，造成流血騷亂。

11月4日，美國北卡羅萊納州洛里（Raleigh），特朗普舉行競選活動，在台上做出姿勢動作。（Jonathan Drake／路透社）

外界擔憂特朗普今屆大選會否再次提早宣布自己勝選，不過他的前白宮首席戰略師和總統高級顧問班農（Steve Bannon）則建議他在選舉結果未出、雙方勢均力敵之時不要提早宣布自己獲勝。不過目前還未知特朗普是否會採納何種建議。