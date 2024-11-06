美國大選即時｜特朗普續領先 惟搖擺州勝負難料 賓州選舉辦遇襲
撰文：聯合新聞網
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美國總統大選持續開票中，目前特朗普（Donald Trump，又譯川普）以188張選舉人票大幅領先賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的102張。
不過隨着開票作業進行，部分搖擺州也傳出狀況，最關鍵賓州一處選務辦公室有破壞者鬧事，導致當局出動警方疏散。
威斯康辛州密爾瓦基則因技術問題，多達31000張選票將重新計算。
每日郵報報道，美東時間晚間7時，尚未結束投票，賓州申特縣（Centre County）選務辦公室遭多名破壞者闖入，當地警方緊急出動進行疏散。
另外，華盛頓郵報報道，搖擺州威斯康辛最大城市密爾瓦基發生計票器門沒有妥善固定，儘管沒有發現篡改痕跡，當局依舊決定重新計算31000張選票，確保公正誠信。
不過當局並未提供延遲時間長短，非官方結果預計隔夜或當地時間7日稍早公布。
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