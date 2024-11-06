美國大選｜紐約時報推估特朗普勝算88% 賀錦麗剩血路但不樂觀
撰文：成依華
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根據美國總統大選最新選情，《紐約時報》（New York Times）推算共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的勝選機率達到88%，該報記者分析，賀錦麗（Kamala Harris）的勝選途徑很可能只有靠贏下賓夕法尼亞（Pennsylvania）、密歇根（Michigan）及威斯康星州（Wisconsin）3個關鍵搖擺州，但目前點票結果顯示特朗普在這些州份領先。
根據《紐約時報》即時推算，特朗普可能會取得301張選舉人票，超過270張的勝選門檻，可望入主白宮，但推算也指範圍是253張至331張之間。該報推算賀錦麗會取得237張選舉人票，範圍是207張至284張之間。
賀錦麗若要勝選，很可能必須取下賓夕法尼亞、密歇根及威斯康星州3個關鍵搖擺州，但目前點票結果顯示均是特朗普領先，分別在賓夕法尼亞領先3個百分點、在威斯康星領先3個百分點、在密歇根領先6個百分點。
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