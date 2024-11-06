美國大選｜特朗普宣布勝出　多國領導人發聲祝賀

美國11月5日舉行大選，前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝出。韓國總統室高官6日表示，期待美國大選結果出爐後，總統尹錫悅和美國候任總統能盡早進行溝通。



根據韓聯社，這名高官還表示，韓國政府期間一直與美國朝野大選陣營的班底，以及歷屆政府高官等保持緊密溝通，展開政策協商。

國家安保室第一次長金泰孝在記者會上表示，美國大選投票剛結束，且朝鮮派兵援助俄羅斯，欲加大對韓國國家安全的威脅，此時此刻政府將與美國新政府保持堅固的防衛戒備態勢。

韓國總統尹錫悅表示，他會在未來數天與美國總統當選人通話，並希望與新政權建立完美的安全合作關係。

白羅斯總統盧卡申科祝賀特朗普當選。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）此前也稱，他預計特朗普會有「漂亮的勝仗」。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和以色列外交部長卡茨（Israel Katz）祝賀特朗普當選。以色列極右翼安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）也在X慶祝特朗普獲勝，稱：「太好了，上帝保佑特朗普，上帝保佑以色列，上帝保佑美國」。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，特朗普當選總統將對烏克蘭造成打擊。

法國總統馬克龍祝賀特朗普當選，表示他已準備好與對方合作，就像以前一樣。

北約（NATO ）秘書長呂特（Mark Rutte）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）、奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）、羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi ）和印度總理莫迪（Narendra Modi）也祝賀特朗普當選。