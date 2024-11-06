美國牧師昔神預測特朗普遇刺 還預言「他再當總統」但有可怕後果
撰文：莊勁菲
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美國總統大選結果出爐，共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）獲得逾270張選舉人票，篤定勝選。2024年3月，網紅牧師比格斯（Brandon Biggs）曾精準預言他會遇刺及具體細節，備受注目，他也曾預言特朗普會第二次當上總統，如今又成真，但他當時還說，美國將有巨大經濟崩潰。
在3月的影片中，比格斯牧師曾預言特朗普遇刺，「我看見特朗普站起來，然後我看到有人想要他的命。這枚子彈飛過他的耳邊，距離他的頭部如此之近，以至於把他的耳膜震破了。」
他邊描述看到的場景，還邊摸着右耳，巧合的是，特朗普7月在賓夕法尼亞州遇刺時，也是右耳中彈流血。牧師進一步描述，特朗普躲過子彈後「跪倒在地，開始敬拜主。他徹底重生。」
然而牧師還說：「我還看到他將變得對耶穌非常着迷，而他最終會贏得總統選舉。」這句預言與11月的選舉結果驚人地吻合。
除此之外，他還提到特朗普當選後的事，比如將有一場巨大的經濟計劃崩潰，「比20世紀初大蕭條更嚴重」，牧師稱上帝警告他這將是美國非常黑暗的一段時期。
牧師說看到特朗普在白宮橢圓形辦公室祈禱，在上帝面前雙手抱頭痛哭；而主告訴牧師不會放棄美國。
雖然有網民對此表示質疑，指出特朗普耳膜並沒被震破，說這是個「不實預言」，牧師還是對他們表示感謝，並說不相信他的預言也沒問題。
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