特朗普副手JD Vance成歷來第3年輕副總統　競選期間差點做豬隊友?

美國總統大選結果11月6日出爐,共和黨候選人特朗普(Donald Trump,又譯川普)成功擊敗民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)當選,他的競選拍檔、參議員萬斯(JD Vance)將成為美國歷來第3年輕的副總統。這位副手在競選期間曾多番受到質疑,被指未能為特朗普擴大支持者圈子,又遭翻出昔日爭議言論,差點做豬隊友。



40歲的JD Vance將成為美國史上第3年輕的副總統。他會在2025年1月宣誓就職。

圖為2024年7月22日,俄亥俄州米德爾頓,共和黨副總統候選人萬斯在家鄉發表競選演講。(Reuters)

到了7月,他3年前一段批評賀錦麗是「沒有孩子的養貓女」(childless cat ladies,cat lady也有古怪女士之意)的受訪片段再度在網絡流傳,遭翻舊帳,並引來多位名人抨擊,包括荷里活女主角珍妮花安妮斯頓(Jennifer Aniston)7月底批評指「我真的不敢相信這些話來自可能成為美國副總統的人」。

2023年3月16日,珍妮花安妮斯頓於在法國巴黎出席電影《猜猜猜誰是兇手2》(Murder Mystery 2)的啟動儀式。(Getty)

美國天后Taylor Swift於9月表態支持賀錦麗時,在社交平台Instagram上載自己手抱愛貓的照片,以「沒有孩子的養貓女」(Childless Cat Lady)自稱,明顯就是把矛頭指向萬斯的言論。

萬斯過往是暢銷書作家,曾批評特朗普,至後來轉變立場,他也因此遭受批評,又被質疑未能為特朗普加分、擴大其支持者基礎,在民調上,他也不及賀錦麗的副手沃爾茲(Tim Walz)。

特朗普11月6日發表勝選宣言時指「現在證明萬斯是個不錯的選擇(turned out to be a good choice)。」便似是回應外界對萬斯的質疑。