美國大選結果｜民主黨慘敗　眾議院成最後希望

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝出大選，將重新入主白宮後，美國眾議院（House of Representatives）成為民主黨在華府保持權力的最大希望，個別議席的競爭相當激烈。若民主黨在眾議院選舉也失利，共和黨將全面執政。



彭博社11月6日報道，民主黨只需要淨增四個眾議院席位就可以憑藉微弱的優勢贏得多數黨地位。但由於關鍵的幾個議席的競選仍然勢均力敵，特別是在以點票慢出名的加州，預計最終哪個黨派贏得多數黨地位要數日後才能揭曉。

圖為2024年4月20日，美國眾議院就向烏克蘭、以色列和台灣提供援助的法案進行投票之前，鏡頭下美國會山莊的景色。（Reuters）

眾議院民主黨人有理由感到樂觀，他們在紐約州至少獲得了兩個席位，並且由於選區重新劃分，他們在阿拉巴馬（Alabama）和路易斯安那（Louisiana）各獲得了一個席位。但如果在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）與密歇根州（Michigan）分別丟失一個席位，而且在競爭激烈的東海岸和中西部也丟失席位，那眾議院是否還能在民主黨手中便很難說。

現時共和黨已取得199席，民主黨取得178席，要獲得控制權需取得過半數的218席（眾議院共有435個議席）。

2023年9月26日，美國華盛頓，圖為美國國會大樓。（Reuters）

共和黨現時以至少52個席位已經贏得了參議院（Senate）的控制權，民主黨僅取得43席，剩下5個議席兩黨候選人票數勢均力敵。

本文獲《聯合早報》授權轉載

