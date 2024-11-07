美媒：特朗普或公布新政府崗位人選 料多位「前朝官員」入選
撰文：官祿倡 莊勁菲
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美國大選漸落帷幕，當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下團隊11月6日在佛羅里達州西棕櫚灘成立「過渡團隊」，力爭在他2025年1月20日宣誓任職前指派約4,000個職位，完成政府換屆。美媒指，特朗普或在未來幾天內公布一些新政府崗位人選。
「過渡團隊」須在新政府換屆前，指派4,000個政府職位，不僅包括內閣成員，還需指派數個委員會和董事會的成員，其中至少有1,200宗人事任命需要獲得參議院的確認。
據報道，特朗普將在「未來幾天和幾週內」為其政府挑選人員，目前已有數人入圍名單。
國務卿人選有對華持鷹派立場的佛州參議員魯比奧（Macro Rubio）、特朗普上一任的美國駐日本大使哈格蒂（William Hagerty）和國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）；
國防部長人選有，特朗普上一任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、對華鷹派現任眾議員華茲（Michael Waltz）；
國家安全顧問人選有，特朗普外交顧問之一、前國家情報代理總監格雷內爾（Richard Grenell）；
財政部長人選有，特朗普密友、對沖基金Key Square創辦人(Scott Bessent)。
特朗普首個任期的國務院政策顧問霍克，將帶領特朗普的過渡團隊；曾在特朗普政府出任代理副國務卿的資深外交官穆爾，將領導國務院的交接工作。
美國大選除選出總統外，還對參議院中34席位和眾議院全部席位進行改選。共和黨目前在參眾兩院中領先民主黨數個席位，料將對任命程序有利。