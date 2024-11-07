美媒：特朗普或數日內公布新政府崗位人選　料多位「前朝官」入選

美國大選漸落帷幕，當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下團隊11月6日在佛羅里達州西棕櫚灘成立「過渡團隊」，力爭在他2025年1月20日宣誓任職前指派約4,000個職位，完成政府換屆。美媒指，特朗普或在未來幾天內公布一些新政府崗位人選。



2024年11月6日，美國佛羅里達州西棕櫚灘棕櫚灘縣會議中心舉行的共和黨總統候選人、前總統特朗普的選舉之夜派對上，支持者慶祝特朗普奪下一州。（Reuters）

「過渡團隊」須在新政府換屆前，指派4,000個政府職位，不僅包括內閣成員，還需指派數個委員會和董事會的成員，其中至少有1,200宗人事任命需要獲得參議院的確認。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在西棕櫚灘出席晚會，他當晚宣布自己在2024年美國大選中獲勝。（Reuters）

據報道，特朗普將在「未來幾天和幾週內」為其政府挑選人員，目前已有數人入圍名單。特朗普或在未來幾天內公布一些新政府崗位人選。

國務卿人選有對華持鷹派立場的佛州參議員魯比奧（Macro Rubio）、特朗普上一任的美國駐日本大使哈格蒂（William Hagerty）和國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）；

國防部長人選有，特朗普上一任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、對華鷹派現任眾議員華茲（Michael Waltz）；

國家安全顧問人選有，特朗普外交顧問之一、前國家情報代理總監格雷內爾（Richard Grenell）；

蓬佩奧：圖為2023年3月3日美國「保守派政治行動大會」（Conservative Political Action Conference，CPAC）在馬里蘭州（Maryland）舉行期間，前國務卿蓬佩奧發表講話。（Reuters）

財政部長人選有，特朗普密友、對沖基金Key Square創辦人Scott Bessent。

美國大選除選出總統外，還對參議院中34席位和眾議院全部席位進行改選。共和黨目前在參眾兩院中領先民主黨數個席位，料將對任命程序有利。