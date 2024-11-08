特朗普第一個任命　史上首位女幕僚長「冰女」Susie Wiles是誰？

美國總統大選2024落下帷幕，共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）成功當選，順利二主白宮。他的首個內閣任命給予了團隊內競選經理Susie Wiles，她將成美國史上首名女白宮幕僚長（Chief of Staff）。究竟她有什麼過人之處，能得此殊榮？



特朗普11月6日晚在佛羅里達州發表勝選演講，期間稱呼Susie Wiles為「冰女」（ice maiden），並盛讚她是一名強悍、聰明、有創意的人，且是受大家欽佩和敬重的夥伴。Susie Wiles平日甚為低調，很少接受採訪與發表演講，但她卻是幫助特朗普兩次入住白宮的「左右手」。

2024年11月6日，美國總統選舉初步結果公布後，前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘會議中心發表講話，圖為特朗普與其高級競選顧問Susie Wiles握手。（Reuters）

白宮幕僚長這一角色至關重要，外界通常認為這是僅次於總統的實權職位，充當看門人（Gatekeeper）的角色，並推動總統的議程。白宮幕僚長主要負責監督所有政策和白宮日常事務，而該職位不需要經由參議院確認通過。

素有「狂人」之稱、更屢陷歧視女性爭議的特朗普尚難受制於人，但Wiles憑着其出色能力獲特朗普尊重。她先後數次幫助特朗普渡過難關，在特朗普受四個法院被四次刑事指控時，幫助他打理官司，集中精力競選，還引導他獲勝黨內初選、刑事定罪、兩次遇刺等重大事件，令他競選之路變得更加順暢。

現年67歲的「冰女」是佛州政界的資深人士，早年同溫和派共和黨人工作，1980年幫助已故前總統列根（Ronald Reagan）競選總統，亦是幫助素有「減肥版特朗普」之稱的德桑蒂斯（Ron DeSantis）成功競選該州州長的關鍵人物，後者在今年1月21日退出總統選舉。