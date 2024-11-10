特朗普當選｜TikTok在美國命運懸而未決　而他未必是救星

在2025年1月。中國科技企業字節跳動旗下影片分享平台TikTok在美國可能面臨的大限到來之前，公司內的一些員工和TikTok的內容創作者把候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）視為「潛在救星」。



特朗普曾說過封殺TikTok不是一個好主意，他上台後有可能試圖推翻現任總統拜登（Joe Biden）簽署的禁令。根據現有的法案，如果TikTok中國母公司字節跳動不把TikTok賣給美國人，那麼該短片分享應用程式將被禁止在美國營運。字節跳動已明確表明，不願意出售該子公司。

特朗普可能會設計出一個代替出售的解決方案，讓國會撤銷法案或指示司法部不要執行法案，但這些事情要具體執行並沒有那麼簡單。TikTok內部有些員工不相信特朗普會兌現承諾，而是會出爾反爾，或激怒國會中起草該法案的盟友。大選已過，特朗普未必再關心TikTok。

2024年11月5日，美國密歇根州，圖為特朗普在競選集會上發表講話，他翌日宣布在2024年美國總統大選中獲勝。（Reuters）

前美國國家安全局總法律顧問格斯特爾（Glenn Gerstell）在接受彭博社採訪時表示，特朗普的獲勝「毫無疑問大幅改善了TikTok的前景，他們將面對的是一位曾公開表態支持撤銷對TikTok禁令的總統。」

但他補充道，「至少還有100個其他因素要考慮，這件事還不做實，但形勢已經朝着對TikTok有利的方向改變」。

TikTok沒有回覆置評的請求。

在這張攝於2023年1月25日的插圖中，可以透過碎裂的玻璃看見社交媒體平台TikTok的標誌。（Reuters）

也有一種可能是根本不需要特朗普介入。位於華盛頓的美國上訴法院9月聽取了TikTok關於「不賣就禁」法案的抗辯，預計將在12月6日之前就是否支持或推翻該法案作出裁決。不過，9月份TikTok的聽證會進行得並不順利。彭博行業研究分析師將TikTok勝訴的預測概率從70％下調至30％。

如果官司打到最高法院，司法程序可能相當漫長。還有一些法律方面的因素可能將案件推遲到1月19日截止日期之後，在法院審議「不賣就禁」法案期間，法案可能暫停幾個月甚至更長時間。另外，拜登也可能選擇將截止日期延後90天。在這種情況下，特朗普完全可以袖手旁觀。

但如果他必須採取行動，那也有幾個選項。他可能會找到一個美國買家，比如前財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）就曾表示過興趣。

美國總統大選2024：Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）10月27日在紐約出席拉票活動（Reuters）

還有一個問題是特朗普的盟友、全球首富馬斯克（Elon Musk）是否會影響特朗普對TikTok的態度。馬斯克在拜登簽署「不賣就禁」法案前後曾說不應封殺TikTok，他在其社交媒體平台X上寫道，「這樣做將違背言論和表達自由，而這是美國的象徵」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

