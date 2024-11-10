以巴衝突陷入僵局　卡塔爾據報暫停為加沙停火談判調停

卡塔爾官員表示，卡塔爾暫停為加沙停火和人質協議談判擔任調解人，直到巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）與以色列展現出重返談判桌的「真誠意願」為止，這是自2023年10月7日哈馬斯突襲以色列以來，停火協議談判工作遇到的最大挫折。



路透社引述卡塔爾官員11月9日報道，卡塔爾還表示，哈馬斯在首度多哈（Doha）的政治辦公室「無法達到其原有成立的目的」，這對哈馬斯來說是一個打擊，該組織的多名高層領導人近月已被以色列暗殺。

卡塔爾與美國和埃及一起，在迄今為止毫無結果的談判中發揮了重要作用，旨在促成長達一年的加沙戰事的停火。10月中旬的最新一輪談判未能達成協議，哈馬斯拒絕了短期停火提議。

2024年7月31日，卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）在多哈與埃及新任外交部長Badr Abdelatty握手。（Reuters）

官員表示：「自衝突爆發以來，卡塔爾就表明，只有雙方都展現出尋求解決方案的真正意願，他們才能進行調解。」官員補充道，卡塔爾已將其決定通知哈馬斯、以色列和美國政府。

一名美國官員指，自從哈馬斯拒絕達成停火和人質協議的最新提議以來，華盛頓已經告訴卡塔爾，哈馬斯在多哈的存在已不可接受。

2024年10月24日，卡塔爾首相及外交部長穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒薩尼（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani，簡稱穆罕默德）在卡塔爾多哈出席記者會。（Reuters）

法新社引述哈馬斯一名高級官員報道，哈馬斯沒有收到卡塔爾要求他們離境的通知。自2012年起，哈馬斯的政治辦公室一直設在卡塔爾。

這名官員在卡塔爾首都多哈告訴記者：「對於未具名外交消息人士發表的消息，我們既沒有證實也沒有否認，我們也沒有收到任何離開卡塔爾的請求。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

