加州奧克蘭民主黨亞裔女市長　因犯罪猖獗遭選民罷免

美國總統大選早已塵埃落定，在這次大選中大敗的民主黨再度傳來壞消息。加州奧克蘭（Oakland）民主黨籍市長盛桃（Sheng Thao）在這次大選中遭到罷免，成為奧克蘭史上首位被罷免的市長。居民批評當地在她任內犯罪率急劇上升，導致棒球隊奧克蘭運動家（Oakland Athletics）選擇搬去拉斯維加斯。這次大選，加州的多項投票結果都反映選民對當地治安和犯罪率高企極度不滿。



美國霍士KTVU電視台11月9日報道，盛桃的父母是來自老撾的苗族難民，她在2022年代表民主黨競逐奧克蘭市長成功，成為首位美國苗族人擔任主要城市市長。

據報道，她上任之初便解雇當地警察局長LeRonne Armstrong，輿論普遍認為此舉導致奧克蘭近一年沒有警察局長在位，當時奧克蘭正面臨犯罪率飆升的艱難時刻。

美國奧克蘭市長盛桃在其社交媒體撰文感謝選民當初的支持：

儘管今年犯罪率數字略為下降，但民眾依然對她的施政不滿，最終在今年6月發起罷免行動。

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）奧克蘭運動家隊在她任內選擇搬離，其中理由之一就是治安太差。另外，今年6月，聯邦調查局（FBI）曾因貪腐問題突擊搜查她的住所，都對她的形象造成重大衝擊。

根據最新點票結果，63.85%選民支持罷免盛桃，36.15%的選民反對，她將提前結束市長任期。

2024年11月9日，美國加州奧克蘭（Oakland）民主黨市長盛桃因當地犯罪率飆升，被市民透過投票成功罷免。（X@MayorShengThao）

盛桃其後在其社交媒體撰文，感謝選民當初的支持，將確保市長一職的順利移交。