古巴南部海域6.8級地震　有建築物受損

美國地質調查局（USGS）公布，古巴南部11月10日發生規模6.8級地震，但無需發出海嘯警報。地震發生在當地時間上午10點50分，地點位於Bartolomé Masó以南約39公里處，震源深度為14公里，民眾指震感強烈



古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel） 表示，地震造成山泥傾瀉，另有房屋和電線桿受損，當局正開始評估損失。

消息指出，古巴聖地牙哥省（Santiago de Cuba）幾個城市都有震感。鄰近的關塔那摩省（Guantánamo）和格拉瑪省（Granma，暫譯）也有震感。

其中，聖地牙哥市震感強烈，引起居民恐慌。民眾形容，建築物劇烈搖晃，盤子、玻璃杯和花瓶從架子上掉落。有人表示，過去曾曾遭遇地震，但這次感受最明顯。

當地許多房屋和建築物都比較老舊，容易受到地震損壞。有畫面顯示，部份民房天花、牆壁、窗柱受損，也有公共基礎設施遭到結構性損壞。