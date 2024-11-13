特朗普班底｜顧問米勒出任白宮副幕僚長　赫卡比任駐以色列大使

美國媒體報道，候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）團隊繼續宣布新政府的人事任命，高級顧問米勒（Stephen Miller）將出任白宮副幕僚長（White House Deputy Chief of Staff），而阿肯色州（Arkansas）前州長赫卡比（Mike Huckabee）將出任美國駐以色列大使。



美國有線新聞網絡（CNN）11月11日報道，在移民問題上立場強硬，曾在特朗普首個總統任期擔任高級顧問的米勒，將成為負責政策的白宮副幕僚長。

候任副總統萬斯（JD Vance）同日透過其社交媒體帳號撰文證實了米勒的任命。

據報道，米勒過往一直主張實施更強硬的移民政策，在特朗普的首個任期期間有份制定相關措施，包括將非法移民家庭強行「拆散」，將非法移民父母與在美國出世的非法移民後代強行分離，又提出針對部份國家的入境禁令。

2024年10月27日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Doanld Trump）的高級顧問斯米勒（Stephen Miller）出席在紐約麥迪遜廣場花園舉行的競選集會時發表講話。（Reuters）

與此同時，路透社12日報道，特朗普將任命阿肯色州前州長赫卡比，出任美國駐以色列大使。

赫卡比過往的立場親以色列，一直支持以色列佔領約旦河西岸。

特朗普發聲明讚揚赫卡比熱愛以色列，以及以色列人民，並深受他們的愛戴。他表示赫卡比將致力促進中東和平。

2024年10月29日，美國賓夕法尼亞州，前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與前阿肯色州長赫卡比（Mike Huckabee）一同出席競選活動。（Reuters）

赫卡比曾於1996至2007年擔任阿肯色州長，並曾在2008及2016年兩次競逐共和黨總統黨內初選，但都以失敗告終。

他的女兒，桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）是現任阿肯色州長，她曾於2017至2019年擔任特朗普政府的白宮發言人。