霍士新聞主持任國防部長　特朗普新官質疑北約受青睞？

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）星期二（11月12日）宣布，他已選定霍士新聞（Fox News）評論員赫格塞思（Pete Hegseth）擔任他的國防部長。



路透社報道，44歲的赫格塞思為北約（NATO）懷疑論者。根據他的官方網站訊息，他當過國民警衛隊步兵軍官，曾被派往伊拉克和阿富汗，並獲得兩枚銅星勳章。

赫格塞思除了是霍士新聞評論員，還寫過多本書，曾對五角大樓領導層包括國防部高級軍官的所謂「覺醒」政策（woke policies ）表示不屑。

霍士新聞《Fox and Friends》聯合主持人赫格塞思，當過國民警衛隊步兵軍官，還曾被派往伊拉克和阿富汗，並獲得兩枚銅星勳章。（petehegseth.com）

如果參議院通過特朗普對赫格塞思的任命，赫格塞思將兌現特朗普的競選承諾，清除在美國軍隊中推行進步多元化政策的將領。

赫格塞思或許是迄今為止特朗普最令人驚訝的內閣部長人選。

本文獲《聯合早報》授權轉載。原題為《特朗普選定質疑北約的福克斯新聞評論員當國防部長》。

